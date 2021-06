Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich habe NVIDIA die Übernahme von Arm in nur 18 Monaten unter Dach und Fach bringen wollen. Doch laut der Financial Times sei der Zulassungsantrag für den Zukauf erst kürzlich bei den chinesischen Regulierungsbehörden eingereicht worden - acht Monate nach Ankündigung des Deals. Das könnte nun zu Verzögerungen führen.Bereits nachdem der Deal Mitte September 2020 angekündigt worden sei, hätten Experten vor kritischen Wettbewerbsbehörden gewarnt und auch einige NVIDIA-Konkurrenten hätten ihre Bedenken angemeldet. Tatsächlich stoße der Deal auf Widerstand: Zuletzt sei bekannt geworden, dass die britische Wettbewerbsbehörde bis Ende Juli einen Bericht über die Auswirkungen des Kaufs anfertigen werde.Während die Zustimmungen der einzelnen nationalen Behörden noch fraglich bleiben würden - könnte der Zeitplan von 18 Monaten jedoch bereits hinfällig sein. Denn laut Informationen der Financial Times habe NVIDIA erst vor wenigen Wochen einen entsprechenden Zulassungsantrag bei den chinesischen Regierungsbehörden eingereicht. Eine Prüfung seitens der Chinesen dürfte jedoch mindestens zwölf bis 18 Monate dauern. Der Zeitplan von NVIDIA wäre damit nicht mehr einzuhalten.Die Zustimmung aus China sei zudem nicht selbstverständlich, denn der chinesische Markt sei wichtig für Arm. Das dort gesetzlich notwendige Joint Venture mit Hopu Investment habe laut den Quellen der Financial Times rund 500 Millionen Dollar Umsatz im Jahr 2019 gemacht. Darüber hinaus hätten Firmen wie beispielsweise eine Halbleiter-Tochter von Huawei sowie die staatlich gestützte Investorengruppe E-Town Capital sich bereits gegen den Deal ausgesprochen.Anleger behalten daher die Entwicklungen im Blick - Handlungsbedarf besteht aber aktuell nicht. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: