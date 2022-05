Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das Papier des US-Chipkonzerns habe es zuletzt alles andere als leicht gehabt. Inflations- und Zinsängste sowie die anhaltenden Lieferkettenprobleme hätten der NVIDIA-Aktie ordentlich zugesetzt. MIttlerweile stehe der Titel seit Jahresbeginn rund 40% im Minus.Nachdem die NVIDIA-Aktie das Jahr bereits mit einem Kursrutsch gestartet sei, habe sie in einer Range zwischen 209 und 270 USD konsolidiert, bevor sie ihren Abverkauf weiter fortgesetzt habe. Mit Kursen unter den Unterstützungen an den Zwischentiefs bei 195,55 und 178,66 USD habe der Titel weitere Verkaufssignale generiert. Das Death Cross (GD50 kreuze GD200 von oben nach unten) habe das Chartbild endgültig eingetrübt.Nun sei die Situation brenzlig: Rutsche die NVIDIA-Aktie unter 170 USD, stünde sie in einer Volumen-Lücke. Ein dynamisches Abrutschen bis an die nächste Unterstützung bei 162 USD sei dann wahrscheinlich. Dieses Niveau entspräche zudem dem Kursziel, das aus der Auflösung der Seitwärtsrange resultiert habe.Bei der NVIDIA-Aktie zeichne sich weiterhin noch keine Bodenbildung ab. Bei Kursen unter 170 USD wären sogar weitere Kursverluste bis 162 USD wahrscheinlich. Erst wenn sich der Titel in den Bereich um 190 USD zurückkämpfen könne, werde der Wert wieder interessant. In allen Fällen sollten Neueinsteiger allerdings erst die Zahlen am 25. Mai abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link