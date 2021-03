Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

467,00 EUR +2,73% (01.03.2021, 08:57)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

548,58 USD +3,06% (26.02.2021)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Neuer Abwärtstrend in Entstehung? - ChartanalyseMit einem Paukenschlag endete die massive Rally der Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) im September des letzten Jahres am Kursziel bei USD 583,00, denn der Wert brach von dort innerhalb weniger Tage bis USD 468,17 ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den folgenden Wochen habe der Wert jedoch wieder an das frische Rekordhoch bei USD 588,15 angezogen, sei jedoch im November an der Hürde gescheitert und bis zur Unterstützung bei USD 502,65 zurückgefallen. Übergeordnet habe sich damit ein leicht aufwärtsgerichteter Trendkanal etabliert, an dessen Oberseite die Aktien in den letzten Wochen im Rahmen einer weiteren steilen Kaufwelle angestiegen seien. Sogar das Rekordhoch sei dabei übertroffen und auf die Marke von USD 614,90 geschraubt worden. Allerdings habe der Wert von dort direkt wiederunter USD 588,16 zurückgesetzt und sei in der Folge weiter eingebrochen.Ausblick: Anfang der vergangenen Woche hätten sich die Anteile von NVIDIA noch kurz aufräumen können. Doch schon ab Donnerstag seien sie wieder stark eingebrochen. Die Verkäufer hätten den Wert weiter im Griff.Die Short-Szenarien: Sollte die Aktie jetzt nicht schleunigst wieder über das alte Rekordhoch bei USD 588,15 ausbrechen, dürfte sich der Ausverkauf der letzten Tage zunächst bis an die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei rund USD 520,00 fortsetzen. Darunter könnte die Verkaufswelle direkt bis USD 502,62 führen. Die Verteidigung der Marke wäre essenziell, um auch den Aufwärtstrend der letzten Wochen nicht zu verlassen. Gelinge dies den Bullen nicht, wäre ein starkes Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis USD 468,17 die Folge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: