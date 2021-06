Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor einigen Jahren hätten Schlangen und Zelte vor Geschäften bedeutet, dass wohl Apple ein neues iPhone präsentiert habe. Nun würden wieder Kunden sehnsüchtig auf die Öffnung der Türen und den Kauf eines "heißen" Produktes warten. Der Verkaufsschlager heute: Gaming-Grafikkarten von NVIDIA, für die mittlerweile über 1.000 Dollar bezahlt würden.Vor einer Filiale der US-Handelskette Best Buy in Los Angeles hätten Gaming-Freaks über 24 Stunden gewartet. "Das haben wir lange nicht mehr gesehen", so die Fachpresse. Es sei die Knappheit der Chips, die zu diesen Bildern führe. Gefragt sei etwa das neue Modell RTX 3080 TI, das Best Buy in einer Founders Edition exklusiv anbiete. Ein Kunde: "Online sind GPUs meist ausverkauft. Das ist daher die einzige Chance, welche zu bekommen."Auch Europas großes Preisvergleichportal idealo.de habe gegenüber "Der Aktionär" bereits berichtet, dass die Preise für bestimmte Grafikkarten um über 100 Prozent gestiegen seien. Dennoch sei die Nachfrage nach der Marke NVIDIA weiterhin robust.Auch 3D Center habe die Preisentwicklung von Januar bis Mai aufgelistet. Demnach sei der Kauf von GeForce-RTX-30xx-Karten mittlerweile sogar zwei bis drei Mal so teuer wie zuvor.Hinweis: NVIDIA befinde sich im Depot 2030 und seit 2015 (+2.000 Prozent) auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" Hot Stock Report. Das Depot 2030 habe 2020 rund 100 Prozent zugelegt und setze gerade erfolgreich auf die "Value+Tech-Offensive" mit dem Kauf einer Wasserstoff-Aktie mit KGV 20. (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: