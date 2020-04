Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Halbleiterspezialist NVIDIA erhalte Rückenwind vom Bank of America-Analysten Vivek Arya. Er bestätige das Kursziel von 340 Dollar und seine Kaufempfehlung. Damit impliziere er zum aktuellen Kurs der Aktie ein Potenzial von 30 Prozent. Arya werte die Lockdowns verstärkt als Chance, schon jetzt setze das Wachstum wieder ein.Der Experte begründe seine Bewertung mit dem bereits jetzt einsetzendem Wachstum im Chipgeschäft. Durch die Coronakrise nehme bei den PC-Herstellern die Nachfrage nach Laptops und damit auch Grafikchips zu. In über 100 neuen Modellen würden NVIDIA-Halbleiter verbaut. Zuvor hätten schon andere Experten ihre Bewertung bestätigt oder angehoben.Auch die eigene Gaming-Cloud GeForce NOW kriege einen Schub. Technisch zwar noch in der Betaphase, lobe Tim Sweeney, CEO der Fortnite-Macher Epic Games, den Service auf Twitter sprichwörtlich in den Himmel.Durch die unterstützenden Aussagen der Analysten und des Cloud-Gaming-Geschäfts werde NVIDIA gestärkt aus der Krise kommen. Anleger nutzen den günstigen Preis der NVIDIA-Aktie für einen Einstieg, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link