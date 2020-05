ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) charttechnich unter die Lupe.Krise? Welche Krise? Könnten Anleger derzeit mit Blick auf den Langfristchart der NVIDIA-Aktie fragen. Vor dem Hintergrund des höchsten, jemals erzielten Monatsschlusskurses (292 USD) sei diese Frage mehr als berechtigt, zumal der Technologietitel aus charttechnischer Sicht zu überzeugen wisse. So sei auf Monatsbasis zuletzt ein klassischer "Hammer" ausgebildet worden. Dieses konstruktive Candlestickmuster erfahre durch das "bullish engulfing" vom April eine lehrbuchmäßige Bestätigung. Die Ausgangslage für ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 316,32 USD sei also günstig. In diesem Zusammenhang liefere der Monatschart eine zweite, vielleicht noch wichtigere Hilfestellung: Zusammen mit dem 2018er-Hoch (292,76 USD) definiere das bisherige Rekordhoch die Begrenzungen der Schiebezone der letzten drei Jahre. Ein Ausbruch aus der diskutierten Tradingrange würde demnach für ein prozyklisches Investmentkaufsignal mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von rund 175 USD sorgen. Im Ausbruchsfall gewährleiste eine enge Absicherung auf Basis des Hochs von 2018 ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie:254,00 EUR -4,76% (04.05.2020, 08:43)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:282,78 USD -3,25% (01.05.2020, 22:00)