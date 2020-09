NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.09.2020/ac/a/n)



Zuletzt habe sich NVIDIA den britischen Chip-Entwickler Arm für knackige 40 Milliarden Dollar gekrallt. Gezahlt werde mit NVIDIA-Aktien im Wert von 21,5 Milliarden Dollar und zwölf Milliarden Dollar in bar. Ein Deal, der sich langfristig auszahlen werde.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Für die Aktie von NVIDIA würden aktuell mehrere chart- und markttechnische Argumente sprechen. "Die Aktie hat ihren Aufwärtstrend nach oben verlassen. Des Weiteren nimmt sie nun den Widerstand bei knapp 530 US-Dollar in Angriff. Das Obere Bollinger-Band verschafft kurzfristigen Spielraum bis 556 US-Dollar. Die markttechnischen Indikatoren sind durchweg positiv: Der Trendfolgeindikator MACD generiert ein eindeutiges Kaufsignal. Die Slow-Stochastik ist noch nicht überkauft. Der Ichimoku-Indikator schlägt in dieselbe "Kerbe". Die Grundtendenz bleibt somit weiterhin positiv", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.

Die NVIDIA-Aktie bleibt aussichtsreich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)