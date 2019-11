Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

187,68 Euro -1,40% (13.11.2019, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

206,52 USD -1,48% (13.11.2019, 16:05)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(13.11.2019/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Christopher Rolland von Susquehanna Financial:Aktienanalyst Christopher Rolland vom Investmenthaus Susquehanna Financial vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin eine positive Haltung.Die Analysten von Susquehanna Financial halten es für schwierig ganz konkrete Aussagen zum abgelaufenen Quartal zu machen. Zum ersten Mal seit vielen Quartalen dürften sich aber die Markterwartungen an den typischen saisonalen Mustern orientieren.Analyst Christopher Rolland ist der Ansicht, dass NVIDIA Corp. im kommenden Jahr mit dem neuen 7nm-Produkt an AMD verlorene Marktanteile zum größten Teil wieder zurückgewinnen könne.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Susquehanna Financial den Titel unverändert mit "positive" ein und setzen das Kursziel von 190,00 auf 240,00 USD herauf.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:187,56 Euro -2,19% (13.11.2019, 15:50)