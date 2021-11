Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach der GTC-Konferenz Anfang November hätten insbesondere die Metaverse-Ambitionen von NVIDIA im Fokus gestanden. Der nächste große Umsatztreiber dürfte aber das Autonome Fahren werden.Auf der GTC-Konferenz habe NVIDIA mit zahlreichen neuen Entwicklungen überrascht - eher in einem Nebensatz sei dabei erwähnt worden, dass die achte Version der Hyperion-Plattform für das Autonome Fahren ab sofort verfügbar sei. "DRIVE Hyperion 8" sei nicht nur die Referenz dafür, wie NVIDIAs Computing-Plattform DRIVE mit Sensoren und Fahrzeugsteuerung am besten zusammenarbeiten würden, sondern umfasse auch zahlreiche auf diese Hardwarekombination abgestimmte Softwarepakete.NVIDIA setze damit beim Autonomen Fahren auf die bewährte Strategie, sich als Komplettanbieter zu positionieren. Der Tech-Konzern wolle den Autobauern ein vollständiges Paket aus Hardware und Software bieten, das nur noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden müsse.Ein guter Hinweis, dass das Komplettpaket Hyperion ein Erfolg werde, liefere schon heute die breite Zusammenarbeit NVIDIAs mit namhaften Autobauern wie Mercedes Benz oder Volvo. Gleichzeitig sei der Chip-Konzern ein Partner von aufstrebenden Firmen wie Cruise, Zoox oder Weltmeister.Entsprechend zuversichtlich habe sich Danny Shapiro, Vizepräsident von NVIDIAs Automotive-Sparte, im Rahmen der GTC-Konferenz gezeigt: "Wir glauben nicht, dass wir 100 Prozent der Marktanteile haben werden, aber wir haben eine dominante Position rund um Nvidia DRIVE - und der Grund dafür ist, dass wir eine komplette End-to-End-Lösung anbieten. Es geht nicht nur um ein Ding, das zusätzlich ins Auto kommt, sondern um ein komplettes Data-Center samt der Simulation. Das alles auf derselben Architektur zu haben, ist ein großer Vorteil."NVIDIA habe aufgrund seiner Fortschritte und Partnerschaften bei der DRIVE-Computing-Plattform gute Chancen als führender Hardware-Anbieter die neue Ära der Mobilität mitzugestalten. Mit dem End-to-End-Paket Hyperion wolle sich NVIDIA sogar ein noch größeres Stück des Kuchens sichern. Doch die Konkurrenz bei Mobileye oder Waymo schlafe nicht - und alle Firmen hätten noch etwas Zeit. Denn es dürfte dauern, bis der Markt rund um das Autonome Auto eine entsprechende Größe habe."Der Aktionär" hat bereits dargelegt, dass es bei der NVIDIA-Aktie um die künftigen Wachstumsmärkte geht, und die Fantasie rund um das Autonome Fahren bringt weiteres Zukunftspotenzial. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link