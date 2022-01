Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

206,50 EUR +0,78% (31.01.2022, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

228,40 USD +4,08% (28.01.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (31.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Titel habe ausgehend von seinem Rekordhoch bei 346,47 Dollar inzwischen rund 34 verloren - und auch die Bewertung des Chip-Papiers sei in der aktuell laufenden Korrektur deutlich zurückgekommen. Wirklich günstig sei die NVIDIA-Aktie aber damit noch lange nicht. Doch sie müsse es auch nicht sein, um kurzfristige Chancen zu ermöglichen.Vergleiche man das NVIDIA-KGV der nächsten vier Quartale von 46 mit dem KGV der Peergroup des Philadelphia Semiconductor Index von 18 werde eines deutlich: NVIDIA sei nicht günstig, werde mit dem 2,5-fachen des breiten Branchenindex bewertet und das KGV liege deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt.Doch es gebe eine Vielzahl an Gründen, die heutzutage einen höheren Preis der Aktie rechtfertigen würden. Die Grafikkartenpreise, das Data-Center-Wachstum, die Automotive-Zukunft, die Marktstellung und insbesondere die hervorragende operative Performance. Zur Erinnerung: NVIDIA habe in den vergangenen fünf Jahren seine Umsätze um den Faktor 3,3 und seine Nettogewinne sogar um den Faktor 7,1 gesteigert. Eine unglaubliche Entwicklung, die in diesem Jahr fortgeführt werden dürfte.DER AKTIONÄR rate daher langfristig orientierten Anlegern, trotz der aussichtsreichen Chartsituation (Bodenbildung im Bereich der GD200) abzuwarten. Wer kurzfristige Chancen sucht, kann die charttechnischen Kaufsignale nutzen - insbesondere, wenn der Rivale AMD am 1. Februar besser als erwartete Quartalszahlen im Bereich des "Computing & Graphics"-Segments veröffentlicht, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: