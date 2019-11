Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag veröffentliche NVIDIA die Zahlen für das dritte Quartal. Spannend werde, ob der Chip-Konzern die rasante Kursrally seit dem Q2 bestätigen könne - oder ob die Vorschusslorbeeren der Anleger nicht berechtigt gewesen seien. Seitens der Analysten würden sich vorab die positiven Stimmen mehren.Die Erwartungen an das dritte Quartal von NVIDIA seien hoch. Analysten würden einen Umsatz von 2,91 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,57 Dollar erwarten. Dass die Anleger optimistisch auf NVIDIAs Q3 blicken würden, zeige auch die deutliche Kursrally von 40 Prozent nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 15. August.Diesen Optimismus habe am Montag auch die Deutsche Bank geteilt. Analyst Ross Seymore erwarte, dass es NVIDIA dank eines breiten Produktportfolios gelinge, unterschiedliche rasant wachsende Märkte zu bespielen. Aufgrund der hohen Bewertung von aktuell einem 20er KGV von 39 bleibe Seymore jedoch an der Seitenlinie und behalte sein "hold"-Rating bei. Das Kursziel setze er jedoch von 160 auf 190 Dollar hoch.Deutlich höheres Kurspotenzial sehe dagegen die UBS, welche das Kursziel in einer Studie vom Montag von 195 auf 240 Dollar angepasst habe. Analyst Timothy Arcuri habe dabei betont, dass insbesondere die Performance-fokussierten Kunden wie Google in ihren Data-Centern auf die neue 7nm- Produktfamilie von NVIDIA warten würden. In den anstehenden Q3-Zahlen sehe er einen möglichen positiven Impuls.Im Zukunftssegment Data-Center könne jedoch aktuell keiner den NVIDIA-GPUs das Wasser reichen. Besondere Bedeutung werde in diesem volatilen Segment die Prognose der Geschäftsführung haben."Der Aktionär" rät ab, vor den Zahlen NVIDIA zu kaufen. Volatiles Data-Center-Geschäft, stärkere Konkurrenz und der Handelsstreit würden schwer abzuwägende Risiken für die Prognose bleiben. Langfristig orientierte Anleger sollten jedoch keinesfalls die Flinte ins Korn werfen, denn NVIDIAs künftiges Wachstumspotenzial sei enorm. Es heißt: dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link