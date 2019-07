Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (02.07.2019/ac/a/n)



Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) fiel im Dezember 2018 auf ein Tief bei 124,50 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus habe sie sich stark erholt und sei auf ein Hoch bei 193,47 USD geklettert. In der ersten Aprilhälfte 2019 sei der Wert aber wieder unter Druck geraten. Am 3. Juni 2019 habe er die Unterstützung bei 133,31 USD erfolgreich getestet. Seitdem erhole sich die Aktie. Dabei sei sie gestern in einen wichtigen Widerstandsbereich zwischen 167,58 und 174,68 USD eingedrungen. Im Tagesverlauf habe NVIDIA aber fast die kompletten Tagesgewinne wieder abgeben müssen. Es sei also zu einer langen schwarzen Tageskerze gekommen.Die NVIDIA-Aktie könnte daher ihre Erholung gestern beendet habe. Zwar brauche es noch eine Bestätigung, aber es deute sich bereits jetzt eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 133,31 bis 132,60 USD an. Sollte es allerdings zu einem Ausbruch über 174,68 USD kommen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 193,47 USD. (Analyse vom 02.07.2019)