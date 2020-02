Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

225,20 EUR +0,65% (05.02.2020, 16:45)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

226,20 EUR +0,94% (05.02.2020, 16:27)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

248,768 USD +0,66% (05.02.2020, 16:33)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive. (05.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA starte mit GeForce Now eine eigene Cloud-Gaming-Plattform als Abo-Service - für einen Kampfpreis von fünf Dollar pro Monat. Dadurch mache man beispielsweise Sonys Playstation Now und Googles Stadia Konkurrenz. Die NVIDIA-Aktie setze ihren Höhenflug fort und notiere bei um die 227 Euro.Anders als die Konkurrenz versuche NVIDIA aber nicht, einen eigenen Game-Katalog aufzubauen. Die User könnten ihre bestehenden Steam-, Epic- oder Battle.net-Accounts mit GeForce Now verknüpfen.Dadurch könnten bereits gekaufte Spiele mit der App unterwegs oder an anderen PCs gespielt werden. Neben dem Abonnement gebe es auch ein kostenloses Angebot mit eingeschränkter Funktionalität und begrenzter Spieldauer.Für GeForce Now optimiere NVIDIA die Spiele nach und nach, weshalb gekaufte Spiele eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Cloud abrufbar seien. Trotz Cloud sei der Service aber nicht überall auf der Welt verfügbar. Durch die Organisation über die Data Center (neun in den USA, fünf in Europa, zwei in Japan und einem in Korea) müsse sich der Spieler in räumlicher Nähe zu einem Center befinden.DER AKTIONÄR rate in Anbetracht der Rally der Aktie einen Teilverkauf und eine Anpassung des Stopps auf 200 Euro, um Risiko aus der bisher gut gelaufenen Position herauszunehmen. Der Rest bleibt investiert, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link