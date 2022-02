Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktien von AMD und NVIDIA seien am Freitagabend in die Knie gegangen. AMD habe rund zehn Prozent verloren, während NVIDIA rund sieben Prozent nachgegeben habe. Ein Grund für die Schwäche der hochbewerteten Wachstumsaktien seien die wiederaufflammenden Zinssorgen. Doch die Chip-Aktien belaste noch ein Faktor - und der habe mit der Ukraine-Krise zu tun.Russland habe in den vergangenen zehn Tagen seinen Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze beschleunigt. Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, habe zudem am Freitag erklärt, dass die USA einen russischen Einmarsch noch vor dem 20. Februar für möglich hielten.Ein Angriff Russlands löse dabei zwar keinen NATO-Bündnisfall aus, dürfte jedoch laut Sicherheitsexperten mit weiteren US-Truppenverlegungen einhergehen, um die Bündnispartner im Osten Europas abzusichern. Und dies könnte einen anderen großen geopolitischen Gegenspieler der USA auf den Plan rufen.Denn China könnte einen Konflikt in Europa und eine Bindung von US-Truppen an der NATO-Ostgrenze nutzen, um Taiwan anzugreifen. Die taiwanesische Regierung habe jedenfalls im Zuge der Ukraine-Krise die Alarmbereitschaft ihrer Truppen erhöht und ihre Beobachtungsmissionen verstärkt. Konkrete Anhaltspunkte bezüglich einer Verschärfung der Situation im Pazifik gebe es aktuell aber nicht. Zuletzt seien Mitte Januar 34 chinesische Kampfjets in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen.Taiwan habe für die USA als ihr neuntgrößter Handelspartner eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Insbesondere für US-Chip-Unternehmen wie AMD und NVIDIA, die keine eigenen Foundry-Kapazitäten besitzen würden und vollständig von Auftragsfertigern abhängig seien. Der wichtigste Chip-Hersteller für beide US-Konzerne: die Taiwan Semiconductor Manufactoring Company TSMC. Ein Krieg in Taiwan hätte für AMD und NVIDIA katastrophale Folgen.Am Freitag hätten in einem volatilen Markt die Sorgen bei den Anlegern von AMD und NVIDIA wieder die Oberhand gewonnen. Eine Eskalation der Ukraine-Krise könnte die Aktien zusätzlich belasten. Eine Chance auf einen positiven Kurstreiber biete die Zahlenveröffentlichung von NVIDIA am Mittwoch. Zudem bleibt auf charttechnischer Seite trotz des jüngsten Kursrutsches die wichtige 200-Tage-Linie bei NVIDIA und auch AMD intakt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: