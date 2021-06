Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

635,30 EUR +0,41% (23.06.2021, 15:18)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

755,47 USD +2,49% (22.06.2021)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ein Kauf.Der Crash der Kryptowährungen, das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Krypto-Miner, die Sorge vor schrumpfenden PC-Verkäufen und dann noch der anstehende Aktiensplit - alles Faktoren, die in den vergangenen Tagen für regen Handel und höhere Volatilität bei der Aktie von NVIDIA gesorgt hätten. Am Dienstagabend sei es dann in einem freundlichen Gesamtmarkt rund 2,5 Prozent nach oben gegangen - und es könnte so weitergehen.Denn um das Kursziel des Analysten Chris Caso von Raymond James zu erreichen, brauche es noch einige gute Handelstage. Der Experte habe am Dienstag das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 750 Dollar auf 900 Dollar hochgestuft, was ausgehend vom aktuellen Kurs von 755,47 Dollar einem Potenzial von über 19 Prozent entsprechen würde.In seiner Studie habe der Analyst dabei nicht nur die anhaltende Stärke bei den Grafikkarten hervorgehoben, sondern sehe auch kräftigeres Wachstum im Data-Center. "Nachdem wir in der vergangenen Woche Stichproben genommen haben, [ ] sind wir überzeugt, dass sich das Wachstum im Data-Center aufgrund des höheren Engagements der Hyperscaler, der Erholung der Unternehmensaktivitäten und der Zunahme von virtuellen Maschinen beschleunigt hat", schreibe Caso.Das Data-Center-Segment, in dem NVIDIA mit seinen Chips helfe, die KI-Berechnungen von Hyperscaler wie Google zu beschleunigen oder Wissenschaftlern die Sequenzierung von Virus-DNA zu erleichtern, habe im vergangenen Quartal ein Umsatzplus von 97 Prozent auf 2,05 Milliarden Dollar erzielt. Damit sei das Server-Geschäft etwas kleiner als das Gaming-Segment (+106% YoY auf USD 2,76 Mrd.), sei aber vor der Pandemie größer gewesen und habe damals auch im Vergleich die höheren Wachstumsraten aufgewiesen.Denn langfristig würden die Aussichten hervorragend bleiben: Der Gaming-Markt entwickle sich stark, die Schwäche bei den Kryptos sollte nur mittelfristig anhalten, das Data-Center-Geschäft zeige sich aussichtsreich und die große Zukunft der Automotive-Sparte stehe noch bevor.Die NVIDIA-Aktie bleibt ein Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link