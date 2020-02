Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

256,35 EUR -5,27% (24.02.2020, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

294,07 USD -4,74% (21.02.2020)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Mit dem eigenen Cloud-Gaming-Dienst "GeForce NOW" wolle sich NVIDIA ein Stück vom Gaming-Kuchen sichern. Nun lasse nach Activision Blizzard auch Bethesda als zweiter großer Spielentwickler seine Spiele von der Plattform entfernen. Die Aktie rausche nachbörsliche zwischenzeitlich bis zu sechs Prozent ins Minus.Kurz nach dem Start von GeForce NOW habe Gamegigant Activision Blizzard seine beliebten Spiele (unter anderem" Overwatch", "Diablo" und "Call of Duty") wegen Lizenzproblemen aus dem Katalog des NVIDIA-Cloud-Dienstes GeForce NOW streichen lassen. Nun habe Bathesda mit bekannten Marken wie "Fallout" und "The Elder Scrools" nachgezogen - einzig "Wolfenstein: Youngblood" sei noch über GeForce NOW spielbar. Bezüglich der Gründe zur Entfernung der Titel seien seitens NVIDIA keine Angaben gemacht worden.Durch die Integration von Drittplattformen wie Steam müssten die Spiele nicht erneut gekauft werden, um den Service zu nutzen. Der wohl größte Unterschied zu Konkurrent Google Stadia. Lediglich ein Abonnement sei erforderlich. Dieses schlage nach einer 90-tägigen Probephase aktuell mit 5,49 Euro zu Buche und solle zu einem späteren Zeitpunkt teurer werden.Der Aufwärtstrend des Papiers komme zunehmend ins Stocken. Kein Wunder, denn mit einem 20er KGV von 37 und einem 20er KUV von 5 sei das zukünftige Wachstumspotenzial von NVIDIAs Zukunftsprojekten zum Großteil schon eingepreist. Zudem gebe es in der Prozessoren-Peergroup günstigere Alternativen (wie Intel mit einem 20er KGV von 13).Das Cloud-Gaming-Geschäft stoße wegen fehlender Lizenz- und womöglich Entgeltabsprachen auf Hindernisse. NVIDIA habe angekündigt, die Lizenzfragen mit Activision Blizzard zu klären und die Spiele wieder auf GeForce NOW verfügbar machen zu wollen. In anderen Bereichen, wie etwa der künstlichen Intelligenz zur Spracherkennung und dem autonomen Fahren kämen NVIDIA-Chips immer häufiger zum Einsatz. Aufgrund dessen würden die Aussichten vorerst positiv bleiben.Wegen des fortgeschrittenen Bewertungsniveaus der NVIDIA-Aktie habe "Der Aktionär" bereits zu einem Teilverkauf geraten. Den Rest der NVIDIA-Position gilt es aktuell weiterlaufen zu lassen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Um vor noch stärkeren Rücksetzern abzusichern, sei der Stopp der Aktie jedoch auf 200 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link