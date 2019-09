Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

163,40 EUR -2,67% (13.09.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

163,70 EUR -1,69% (13.09.2019, 16:23)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

181,14 USD -1,70% (13.09.2019, 16:02)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (13.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA habe in den vergangenen Tagen ordentlich zugelegt und eine wichtige charttechnische Hürde genommen. Das nächste Kursziel stehe bereits fest - auch wenn die DZ BANK heute dazwischenfunke.NVIDIA sei vergangene Woche über das Juli-Hoch bei 178,89 Dollar ausgebrochen und habe auch die folgenden Tage leicht zulegen können. Jetzt habe die Aktie Luft bis zum Hoch vom April bei 193,47 Dollar. Die Rally dürfte weitergehen, denn der Kursanstieg sei nicht nur auf einer charttechnischen Bodenbildung begründet.Vielmehr habe NVIDIA mit den vergangenen Quartalszahlen in beinahe allen Bereichen sequentiell wachsen können. Die Geschäftsführung sei vor allem mit dem sequentiellen Anstieg der Umsatzerlöse im Bereich Gaming um 24 Prozent auf 1,31 Mrd. US-Dollar sehr zufrieden gewesen. Ein positives Signal dafür, dass NVIDIA auch im Handelsstreit die Nase über Wasser halten könne. Gar nicht auszudenken, was mit der Aktie passiere, wenn der Handelsstreit beigelegt werde.Heute heiße es jedoch erstmal durchschnaufen bei NVIDIA. Die Chip-Aktie verliere im frühen US-Handel knapp 1,6 Prozent. Hauptgrund für die Schwäche sei ein Downgrade seitens der DZ BANK von "halten" auf "verkaufen" mit einem Kursziel von 158 Dollar.Solange jedoch der Aufwärtstrend der Aktie anhält, Anleger dem Erstarken des Konkurrenten AMD wenig Bedeutung beimessen und die USA und China wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, sollten die Gewinne laufen gelassen werden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Denn die Aktie könne auch nach oben vom starken Momentum profitieren. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.