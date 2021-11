Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seien die Anleger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im nachbörslichen Handel noch vorsichtig gewesen, sei es gestern für die NVIDIA-Aktie satte 8,3 Prozent nach oben gegangen. Kein Wunder, denn die Arme der Analysten würden nicht müde - sie würden nach den Q3-Zahlen kräftig für NVIDIA weiter trommeln.Einige Analysten hätten nach den besser als erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA ihre Kursziele bereits nach oben geschraubt. Aktuell liege das Konsensziel bei 325,37 Dollar, was einem Kurspotenzial von 2,7 Prozent entspreche.Das klinge erstmal nach wenig, doch weitere Analysten dürften in den kommenden Tagen ihre Ziele erhöhen. Denn von den 46 Analysten, die NVIDIA covern würden, hätten erst 31 nach den Zahlen eine Einschätzung veröffentlicht.Das von 220 auf 350 Dollar kräftig erhöhte Kursziel von J.P. Morgan lasse beispielsweise auf mehr Potenzial schließen. Das Chipunternehmen habe stark bei Ergebnissen und Ausblick abgeschnitten, habe es in einer Studie vom Donnerstag geheißen. Gelobt worden sei dabei die gute Entwicklung in allen Geschäftsbereichen - wie Data-Center, Firmenkunden oder Gaming.Das US-Analysehaus Bernstein Research erhoffe sich mit einem von 230 auf 360 Dollar erhöhten Ziel sogar noch etwas mehr von der NVIDIA-Aktie. Auch hier habe es seitens der Analysten in einer Studie vom Donnerstag nur Lob gegeben, insbesondere für das Kerngeschäft mit Grafikkarten für Gamer und die starke Nachfrageentwicklung im Data-Center."Der Aktionär" sei für die NVIDIA-Aktie sogar nach Zahlen noch etwas bullisher und sehe mit einem Kursziel von 350 Euro ausgehend vom aktuellen Kurs bei 268,70 Euro noch ein Potenzial von 30 Prozent.In jedem Fall heißt es jetzt: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 19.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link