Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs seine klare Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Nach einem Gespräch mit dem Management von NVIDIA Corp. anlässlich der Unterhaltungselektronik-Messe CES sprechen die Analysten von Goldman Sachs von einem gestärkten Vertrauen in die Geschäftsperspektiven.NVIDIA sei einzigartig positioniert um auf lange Sicht von verschiedenen säkularen Wachstumstreibern (Gaming, AI, autonomes Fahren) zu profitieren.Bei den Konsensprognosen könnte es zu positiven Revisionen kommen, so die Einschätzung des Analysten Toshiya Hari. Ebenso wie in 2017 sollte ein solches Szenario zu höheren Aktienkursen führen.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:187,20 Euro +1,30% (11.01.2018, 17:11)