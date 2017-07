Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(10.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra S. Gill von Needham & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Rajvindra S. Gill von Needham & Co die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Needham & Co sprechen davon, dass die Zuversicht in bedeutende Umsatzbeiträge durch den Deal zwischen NVIDIA Corp. und Toyota gestiegen sei.Ein Treffen mit Toyota habe bestätigt, dass aggressive Pläne zur Umsetzung von Level 2-Systemen im Massenmarkt in den USA und Japan auf Sicht der nächsten 2,5 Jahre bestehen würden.Alleine dieser Deal könnte für zusätzliche Erlöse von 1 bis 1,7 Mrd. USD sorgen oder umgerechnet auf die EPS-Ebene von 0,35 bis 0,65 USD. Eine Gewinnkraft von 5 bis 6 USD je Aktie sollte ein KGV von 40 verdienen, so der Analyst Rajvindra S. Gill.