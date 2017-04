Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 97,28 -0,50% (11.04.2017, 14:43, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



(11.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Ambrish Srivastava von BMO Capital Markets:Der Aktienanalyst Ambrish Srivastava vom Investmenthaus BMO Capital Markets erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach wie vor eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung.Auf Basis von Marktrecherchen äußern die Analysten von BMO Capital Markets die Ansicht, dass sich die Verkäufe im Hinblick auf den Videospiele-Markt abschwächen würden.Vor allem das Grafik-Geschäft von NVIDIA Corp. dürfte darunter zu leiden haben. Die Schwäche des Unternehmens in diesem Segment könnte sich früher als erwartet zeigen.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets halten in ihrer NVIDIA-Aktienanalyse am Votum "underperform" sowie am Kursziel von 85,00 USD fest.Frankfurt-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:91,50 Euro -1,88% (11.04.2017, 14:18)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:91,38 Euro -0,96% (11.04.2017, 14:43)