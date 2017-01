Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



(09.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach wie vor zu kaufen.Die Analysten von Jefferies & Co demonstrieren nach der CES gestiegene Zuversicht in das Erreichen eines Gewinns je Aktie von 6 USD (Dreijahressicht).AUDI und Mercedes-Benu hätten auf Basis der Technologie von NVIDIA Corp. Entwicklungsprogramme für ein selbstfahrendes Auto angekündigt.Analyst Mark Lipacis sieht in der Ankündigung von AUDI Anzeichen für einen erhöhten Konkurrenzkampf.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:101,44 Euro +3,32% (09.01.2017, 16:24)