Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

181,85 Euro +1,48% (20.11.2017, 17:34)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

213,45 USD +0,99% (20.11.2017, 17:38)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(20.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Matthew Ramsay von Canaccord Genuity empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Canaccord Genuity berichten von Treffen mit dem Management von NVIDIA Corp. anlässlich der Supercomputing-Konferenz und in der Konzernzentrale. Nach den sehr eindrucksvollen Oktober-Quartalszahlen und verschiedenen Ankündigungen von NVIDIA spricht Analyst Matthew Ramsay von einem gestärkten Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens.NVIDIA verfolge in verschiedenen säkularen Wachstumsmärkten eine konsequente Strategie, angetrieben von der Kompetenz im Bereich künstliche Intelligenz.Ungeachtet der Absicht weiterhin in großem Umfang zu investieren gehe NVIDIA von einer Erhöhung der Margen aus. Analyst Matthew Ramsay hält eine operative Marge von mehr als 40% bis 2020 für möglich. Die bereits gezeigten und auch für die weitere Zukunft erwarteten Wachstumsraten seien eindrucksvoll.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:181,55 Euro +0,81% (20.11.2017, 17:22)