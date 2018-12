Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 230,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 12.12.2018 - Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 27.11.2018 225,00 Outperform Credit Suisse John Pitzer 26.11.2018 203,00 Buy Daiwa Capital Markets Louis Miscioscia 23.11.2018 235,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 20.11.2018 190,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 19.11.2018 244,00 Buy Citigroup Atif Malik 19.11.2018 237,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 19.11.2018 175,00 Market Perform BMO Capital Markets - 16.11.2018 190,00 Neutral B. Riley FBR - 16.11.2018 245,00 Buy Mizuho Vijay Rakesh 16.11.2018 246,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 16.11.2018 200,00 Neutral Instinet Romit Shah 16.11.2018 220,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 16.11.2018 200,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 16.11.2018

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (13.12.2018/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 246,00 oder 175,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 15. November die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. November hervorgeht, rechnet NVIDIA im laufenden Jahresviertel mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar (+/-2%). Analysten hätten bisher 3,4 Milliarden US-Dollar erwartet. Das Unternehmen habe als Belastungsfaktor auf nach dem Ende des Kryptowährungs-Booms kräftige gestiegene Lagerbestände bei Einzelhändlern verwiesen. Im dritten Quartal hatte NVIDIA zwar Erlöse und Gewinn gesteigert, aber auch hier waren Experten von mehr ausgegangen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Jefferies & Co. Der dort zuständige Analyst Mark Lipacis billigt dem Titel ein Kursziel von 246,00 USD zu und stuft ihn weiterhin mit "buy" ein. NVIDIA Corp. bleibe nach Ansicht der Analysten von Jefferies & Co eine langfristige Wachstumsstory. Die Guidance für das Januar-Quartal verkörpere zwar einen Rückschlag. Die Themen künstliche Intelligenz, Gaming und autonome Fahrzeuge würden den Titel aber zu einem Top Play machen, so der Analyst Mark Lipacis in einer Aktienanalyse vom 16. November.Aktienanalyst Ross Seymore von Deutsche Bank stuft den Titel im Rahmen einer Aktienanalyse vom 19. November unverändert mit "hold" ein und kürzt das Kursziel auf 190,00 USD. Nach vielen Jahren mit einer nahezu reibungslosen Geschäftsentwicklung sei NVIDIA Corp. nun doch gestolpert. Der Rückgang im Kryptowährungsgeschäft und der daraus resultierende Anstieg der Lagerbestände habe die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals in Mitleidenschaft gezogen und umso mehr noch die Guidance, so die Analysten von Deutsche Bank. NVIDIA verfüge über eine Fülle von Wachstumstreibern. Das Gaming-Segment sei aber wohl nicht in dem Ausmaß als Paradebeispiel für Wachstum attraktiv wie es viele Anleger geglaubt hätten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: