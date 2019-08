Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 190,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 13.08.2019 225,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 18.07.2019 190,00 Buy Cascend Securities Eric Ross 12.07.2019 184,00 Outperform Wedbush Securities Matthew Bryson 28.06.2019 190,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 13.06.2019 147,00 Neutral Instinet David Wong 13.06.2019 195,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 12.06.2019 180,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 07.06.2019 210,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 20.05.2019

Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

139,72 EUR +0,01% (14.08.2019, 10:16)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

139,88 EUR +0,27% (14.08.2019, 10:08)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

156,05 USD +3,04% (13.08.2019, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (14.08.2019/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 225,00 oder 147,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 15. August die Zahlen für das 2. Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BofA Merrill Lynch Research und liegt bei 225,00 USD. In einer Aktienanalyse vom 18. Juli stuft Analyst Vivek Arya den Titel weiterhin mit "buy" ein. In einem Benchmark-Test hinsichtlich KI habe NVIDIA Corp. beim Vergleich Chip zu Chip den fünften Platz erreicht. Die Ergebnisse seien Ausweis der Marktführerschaft. Makroökonomischer Gegenwind könnte zwar NVIDIA kurzfristig noch belasten. Aufgrund der Grafik-Plattform und der Verbindung zu einigen der am schnellsten wachsenden Halbleitermärkten sei aber längerfristig Optimismus angebracht, würden die Analysten von BofA Merrill Lynch Research urteilen.Die niedrigste Kursprognose für NVIDIA kommt dagegen von Instinet: Der dort zuständige Analyst David Wong bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 13. Juni das Kursziel in Höhe von 147,00 USD. Das Rating lautet weiterhin "neutral". Anlässlich eines Treffens des Managements von NVIDIA Corp. mit japanischen Investoren sei wenig Neues zur kurzfristigen Geschäftsentwicklung gesagt worden. Nach zwei Quartalen mit einer Korrektur der Bestände komme der Gaming GPU-Markt wieder in die Gänge, so die Instinet-Analysten. Das Management rechne mit einer Normalisierung der Einnahmen im Gaming-Segments. David Wong sei der Ansicht, dass NVIDIA einen guten Überblick über die Bestände in den Vertriebskanälen habe. Insofern sei es positiv, wenn von einem Ende der Korrekturphase gesprochen werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Börsenplätze NVIDIA-Aktie: