Börsenplätze NUCLETRON-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs NUCLETRON-Aktie:

5,80 EUR 0,00% (10.10.2019, 13:30)



ISIN NUCLETRON-Aktie:

DE0006789605



WKN NUCLETRON-Aktie:

678960



Ticker-Symbol NUCLETRON-Aktie:

NUC



Kurzprofil NUCLETRON:



Die NUCLETRON Electronic Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006789605 WKN: 678960, Ticker-Symbol: NUC) wurde am 31. Dezember 1954 unter der Firma Schneider & Co. KG gegründet. Am 13. Mai 1966 wurde die Firma in NUCLETRON Vertriebs-GmbH und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. November 1984 in NUCLETRON Electronic GmbH geändert; die Eintragung dieser Änderung in das Handelsregister erfolgte am 13. März 1985.



Am 1. Januar 1985 wurden die Vertriebsaktivitäten in die 100%-ige Tochtergesellschaft NUCLETRON Leasing GmbH ausgegliedert; mit Eintragung ins Handelsregister firmierte diese ab 13. März 1985 unter NUCLETRON Vertriebs-GmbH. Gleichzeitig wurde der Unternehmensgegenstand der NUCLETRON Electronic GmbH in eine Konzernleitungs- und Holding-Funktion geändert.



Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 1985 wurde die NUCLETRON Electronic GmbH gemäß § 376 ff AktG formwechselnd in die NUCLETRON Electronic Aktiengesellschaft umgewandelt und am 23. Dezember 1985 in das Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.



Der Sitz der Gesellschaft ist München. Gegenstand des Unternehmens ist der technische Vertrieb von Bauelementen, Subsystemen und Systemen der Spitzentechnologie, insbesondere auf dem Gebiet der Leistungselektronik und Röhrentechnik, Elektrooptik, EMV-Abschirm- und Mikrowellentechnik, Wärmebeherrschung sowie Elektromechanik. (10.10.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - NUCLETRON-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Operativ rund läuft es bei der von uns erst-mals im Juni 2018 bei einem Kurs von 5 Euro besprochenen NUCLETRON AG (ISIN: DE0006789605 WKN: 678960, Ticker-Symbol: NUC), so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Seitdem habe sich der Aktienkurs bei aktuell etwa 6 Euro eingependelt, dazwischen hätten noch zwei üppige Dividendenzahlungen gelegen. Die Experten würden bei der Gesellschaft weiterhin Potenzial sehen, selbst wenn die Halbjahreszahlen ohne Wachstumsdynamik auskommen müssten.Nochmal zur Erinnerung: Die Gesellschaft sei im technischen Vertrieb von Bauelementen, Subsystemen und Systemen der Spitzentechnologie, insbesondere auf dem Gebiet der Leistungselektronik und Röhrentechnik, Elektrooptik, EMV-Ab-schirm- und Mikrowellentechnik, Wärmebeherrschung sowie Elektromechanik tätig.Die Umsatzerlöse des NUCLETRON-Konzerns seien im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. Euro oder 1,3% auf 8,4 Mio. Euro gestiegen und hätten deutlich über den Planerwartungen gelegen, die für das erste Halbjahr 2019 wegen angekündigter Lieferterminierungen einen Umsatzrückgang hätten erwarten lassen. Die Umsatzsteigerung habe im Wesentlichen auf Lieferterminänderungen und einer geringfügig gestiegenen Nachfrage nach elektronischen und elektromechanischen Bauteilen und Systemen namhafter Hersteller beruht.Trotz der gestiegenen Umsätze habe sich das EBIT verringert - hauptsächlich wegen des schwächeren Rohertrages - auf 0,42 Mio. Euro. Unter dem Strich habe ein Konzernergebnis von 0,3 Mio. Euro gestanden, knapp 0,2 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 0,11 Euro.Dieser Entwicklung versuche der Konzern durch eine weitere Spezialisierung und Diversifikation der Produktpalette, z. B. im Bereich der Wärmebeherrschung, der Kleb- und Dichtstoffe und den Eigen-produkten, sowie der Erschließung neuer Absatzmärkte entgegenzuwirken. Für das Geschäftsjahr 2019 würden Konzernumsatzerlöse von ca. 17,0 Mio. Euro bei einem EBIT zwischen 1,25 und 1,35 Mio. Euro erwartet. Das Konzernergebnis solle bei etwa 0,9 Mio. Euro liegen, das wären 0,4 Mio. Euro weniger als noch 2018.Bei insgesamt 2,8 Millionen ausstehenden Aktien entspreche dieses erwartete Konzernergebnis einem Ergebnis je Aktie von 0,32 Euro. Da NUCLETRON nach wie vor über keine Bankverbindlichkeiten verfüge und die Kasse zum 30.6.2019 mit 4,7 Mio. Euro prall gefüllt sei, sollte einer Dividendenzahlung in Höhe der Vorjahresdividende von 0,30 Euro nichts im Wege stehen. Dies würde einer Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 5% entsprechen.Auch aus diesem Grund sollten investierte Anleger die NUCLETRON-Aktie weiter halten, so die Experten von "AnlegerPlus News". Sie würden ihr mittelfristiges Kursziel von 7 Euro bestätigen, das Stopp-Loss-Limit sollte auf 5 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 10/2019)