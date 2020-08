Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

28,02 EUR +0,29% (20.08.2020, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

28,04 EUR +1,01% (20.08.2020, 12:12)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (20.08.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF).Natürlich könne sich auch der Maintaler Konzern nicht den Auswirkungen der Corona-Krise entziehen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach den tiefroten Zahlen im zqweiten Quartal sollte aber ein verbessertes Q3 und insbesondere Q4 möglich sein. Auch sollten auf Jahresbasis schwarze Zahlen erreichbar sein. Der Kurs der NORMA Group-Aktie habe sich seit dem 52-Wochen-Tief Mitte März wieder um starke fast 80% erholen können.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die NORMA Group-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 25 Euro. (Analyse vom 20.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NORMA Group-Aktie: