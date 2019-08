Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (13.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF).Die NORMA Group habe den Umsatz in H1 um 2,9% auf EUR 564,7 Mio. steigern können. Während die Erlöse organisch um 2,3% zurückgegangen seien, hätten die 2018 akquirierten Unternehmen Kimplas und Statek 2,3% bzw. EUR 12,9 Mio. zum Umsatz beigesteuert. Das bereinigte EBITA des Konzerns habe sich in den ersten sechs Monaten 2019 um 8,2% auf EUR 80,6 Mio. reduziert, woraus sich eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringerte bereinigte EBITA-Marge in Höhe von 14,3% (H1 2018: 16,0%) ergebe. Das EBITA sei um 18,3% von EUR 85,3 Mio. auf EUR 69,7 Mio. zurückgegangen. Der Vorstand habe eine "Gewinnwarnung" veröffentlicht und erwarte für das Jahr 2019 nur noch ein organisches Umsatzwachstum von -1% bis 1% (bisher: rund 1% bis 3%).Dass der bisherige Vorstandsvorsitzende nach nur gut anderthalb Jahren wieder aus dem Unternehmen ausscheide, spreche für sich. Mit Blick auf die Masse verschlechterter Unternehmensausblicke anderer Konzerne komme die "Gewinnwarnung" nicht ganz überraschend. Der Konzern leide sowohl unter dem Rückgang der weltweiten Automobilproduktion, als auch unter der Zunahme der globalen Handelskonflikte. Hoffnung ruhe noch auf dem zweiten Halbjahr 2019, das sich allein aufgrund von "Basiseffekten" bei den Autoverkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr verbessert zeigen sollte.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt zunächst das Anlageurteil "halten" für die NORMA Group -Aktie und senkt zugleich das Kursziel für diese von EUR 40,00 auf EUR 30,00. (Analyse vom 13.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der NORMA Group SE: Keine vorhanden.Börsenplätze NORMA Group-Aktie: