ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 6.700 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 895 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 28 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. (20.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktie: Ausbruch gelungen - AktienanalyseImmer wieder war die NORMA Group-Aktie (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) in den vergangenen Jahren am Widerstand bei 50 Euro nach unten abgeprallt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vergangene Woche sei dann endlich der Ausbruch gelungen. Auslöser sei eine Prognoseerhöhung gewesen. Dank guter Geschäfte, vor allem im Asien-Pazifik-Raum, traue sich der Spezialist für Verbindungstechnik für 2017 nun ein Umsatzplus von vier bis sieben Prozent zu.Bislang hätten die Hessen lediglich ein moderates organisches Wachstum von rund ein bis drei Prozent in Aussicht gestellt. Charttechnisch springen die Ampeln damit auf Grün, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:54,58 EUR +1,32% (20.07.2017, 11:55)Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:54,629 EUR +1,26% (20.07.2017, 11:51)