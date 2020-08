Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (20.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Elektroroller, E-Bikes und E-Tretroller würden die Mobilität verändern. Die Elektroroller von NIU seien hipp, stylisch und würden den Nerv der Zeit treffen.Die Absatzzahlen von NIU hätten sich zuletzt vom Corona-Crash deutlich schneller erholt als von vielen Analysten erwartet. Der Umsatz sei in Q2 um 21,6 Prozent auf 644,9 Mio. Renminbi gestiegen. Die Anzahl der verkauften Elektro-Scooter habe 160.138 betragen. Ein Plus von 61,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn sei von 54,1 Mio. Renminbi auf 56,8 Mio. Renminbi geklettert.Das Unternehmen wolle die Zahlen durch neue Modelle weiter pushen. In den letzten Monaten sei das Portfolio Stück für Stück erweitert worden.Neben der N, M, U- sowie der NQi-Serie gebe es inzwischen das Elektro-Motorrad RQi-GT sowie eine Reihe von E-Bikes. Den Anfang habe das Modell Aero EB-01 gemacht. Weitere Produktneuheiten sollten folgen.Natürlich schlafe auch die Konkurrenz nicht, Go-Vecs, Askoll, Torrot und Vespa Electric würden mit ebenfalls guten Produkten den Markt beackern. Das fördere und beschleunige die Innovationskraft der Branche!Die NIU Technologies-Aktie ist und bleibt eine spannende Wette auf einen Ausbau der Elektromobilität, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Börsenwert sei mit 1,36 Mrd. Dollar für einen erwarteten Umsatz 2020 von rund 340 Mio. Dollar sportlich, keine Frage. Jedoch sei das Potenzial für die nächsten Jahre groß. Spekulative Depotbeimischung. Anleger sollten versuchen in der aktuellen Konsolidierung mit Kauflimits bei 19,00 Dollar und 18,25 Dollar zum Zug zu kommen. (Analyse vom 20.08.2020)