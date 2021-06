Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future auf den NASDAQ 100 legte am Freitag leicht zu und erreichte bei 14.204 Punkten ein neues Rekordhoch, so die Experten von XTB. Dow Jones und Russell 2000, hätten die gestrige Sitzung im Minus geschlossen. Technisch gesehen habe sich die Aufwärtsbewegung beim NASDAQ 100 seit gestern Abend verlangsamt, doch der Auslöser für eine Korrektur bleibe vorerst aus. Im M15-Chart bewege sich der Index in einem steigenden Dreieck, das als Trendfortsetzungsmuster gesehen werde. Um den Trend zu bestätigen, müsste das Muster nach oben aufgelöst werden.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) versuche sich am Freitag oberhalb der 1,19er Marke zu halten, nachdem das Paar ausgehend von dem Wochenhoch, das am Dienstag ausgebildet worden sei, um rund 240 Pips nachgegeben habe. Im Vier-Stunden-Chart könnte sich am Wochentief unterhalb von 1,19 ein kurzfristiger Boden bilden - eine Aufwärtskorrektur wäre nach dem starken Ausverkauf der vergangenen beiden Tage angebracht. Händler sollten sich im M15-Chart auf das Tageshoch bei 1,1925 und den 100er EMA (1,1933) konzentrieren. Ohne einen Bruch dieser beiden Marken, könnte ein weiterer Rückgang anstehen.Der DAX habe am letzten Handelstag der Woche im Minus eröffnet und rutsche damit im Vier-Stunden-Chart wieder unter die Kurszone bei 15.729 Punkten. Seit dem 7. Juni diene dieser Bereich als wichtigster Widerstand - die Ausbruchsversuche dieser Woche seien bisher nicht nachhaltig gewesen. Hätten die Bullen nochmals die Kraft für einen neuen Anlauf? Der heutige Rückgang, der im vorbörslichen Handel zu beobachten gewesen sei, sei auf der Höhe des Tiefs von gestern Abend bei 15.683 Punkten gestoppt worden. Der Index werde somit in einer Range von rund 45 Punkten gehandelt. (18.06.2021/ac/a/m)