Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen kam die Rally auch bei den amerikanischen Technologiewerten ins Stocken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen lasse sich diese Aussage beispielsweise an der Tatsache, dass die letzten drei Monatshochs jeweils im Bereich der Marke von 8.100 Punkten ausgeprägt worden seien. Interessant sei in diesem Zusammenhang auch die Analyse des Wochencharts. So habe der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) in der letzten Woche nicht nur deutliche Kursverluste hinnehmen müssen, sondern es stehe auch ein markantes "bearish engulfing" auf Wochenbasis zu Buche. Dieses Ausstiegsmuster aus der Candlestickanalyse umschließe sogar die Körper der vier vorangegangenen Wochen. Gleichzeitig würden diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL) negative Divergenzen ausweisen, wie sie typischerweise in der Spätphase eines Haussetrends auftreten würden. In dieser Gemengelage sollten Anleger die Kreuzunterstützung aus den alten Ausbruchsmarken bei 7.637/7.506 Punkten sowie dem Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 7.546 Punkten) im Auge behalten. Ein Abgleiten unter diesen charttechnischen Rückzugsbereich dürfte eine Ausweitung des jüngsten Korrekturimpulses in Richtung der Tiefs von April und Februar bei 6.806/6.631 Punkten nach sich ziehen. (10.10.2018/ac/a/m)