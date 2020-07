Paris (www.aktiencheck.de) - Krise, welche Krise? Schon längst notiert der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) höher als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Um über 20 Prozent habe der US-Technologieindex seit Jahresbeginn an Wert zugelegt - und damit deutlich besser performt als Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420), DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6). Ein Grund: Der Trend hin zur Digitalisierung sei nicht nur weiterhin intakt, sondern aufgrund der Coronakrise hätten Entwicklungen rund um das Internet der Dinge, E-Commerce oder Mobile Payment-Lösungen nochmals an Bedeutung gewonnen, den entsprechenden Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verliehen - und damit einhergehend auch die Aktienkurse beflügelt.



Dass die wirtschaftliche Macht der Tech-Unternehmen sukzessive zunehme, sei inzwischen auch der US-Politik ein Dorn im Auge. Folge: Die Chefs der als "Big Four" abgekürzten Konzerne Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Google hätten am Mittwoch dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses rund sechs Stunden lang Rede und Antwort stehen müssen. Vor allem die Befürchtung, dass die Tech-Giganten ihre Marktmacht missbrauchen würden, sei groß. Selbst von Zerschlagung der Tech-Riesen sei im Vorfeld der Anhörung die Rede gewesen. So weit sei es aber noch lange nicht. Und es sei mehr als fraglich, ob es so weit kommen werde, würden die USA doch damit auch ihre globale technologische Vormachtstellung schwächen. Ende August dürften die "Big Four" und die Anleger schlauer sein, dann solle in einem Abschlussbericht aufgezeigt werden, wie die großen Tech-Konzerne reguliert werden sollten. Offenbar würden Investoren aber nicht allzu drastische Auflagen erwarten, sei der NASDAQ 100 am Mittwoch doch um über 1 Prozent gestiegen. (31.07.2020/ac/a/m)



