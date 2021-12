Ausblick: Durch das gestrige Reversal hätten die Bullen ein Verkaufssignal noch verhindern können. Denn genau genommen sei im Tageschart ein Island-Gap über der 16.000 Punkte-Marke geformt worden, welches noch aktuell gültig sei. Doch durch die bullische Tageskerze sei diese Kerzenformation deutlich entschärft worden.



Die Long-Szenarien: Um das Island-Gap verschwinden zu lassen, müsste der Index bis auf 16.082 Punkte ansteigen. Solange der Index in den kommenden Tagen nicht unter 15.500 Punkte zurückfalle, habe der Index noch die Chance auf eine Jahresendrally. Das Ziel dieser dürfte jedoch nur die 16.400 Punkte-Marke sein.



Die Short-Szenarien: Die Bären könnten ihre große Chance noch in diesem Jahr bekommen, falls der Index z.B. nach der FED-Sitzung heute unter die 15.500 Punkte-Marke zurückfallen sollte. In diesem Fall hätte der Index die Möglichkeit unter die runde 15.000er Marke zu fallen. (15.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 scheiterte in den vergangenen Tagen wiederholt an der 16.400 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auch in dieser Woche habe es kein neues Aufbäumen der Bullen gegeben. Bereits zu Wochenbeginn sei der Index deutlich in die Knie gegangen. Dieser Verkaufsdruck habe auch gestern noch angehalten. Der Index sei bis auf 15.742 Punkte zurückgefallen, bevor die Bullen einen sehenswerten Konter hätten starten können. Der vielbeachtete EMA50 im Tageschart verlaufe bei 15.878 Punkten und sei am Tagestief deutlich unterschritten worden. Zur Schlussglocke habe der Index wieder bei 15.914 Punkten notiert.