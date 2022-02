Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sowohl beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hat zuletzt die 50-Tage-Linie die längerfristige Glättung der letzten 200 Tage von oben nach unten durchschnitten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese als "death cross" bekannte Konstellation gelte oftmals als mittelfristiges Trendwendesignal. Beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es zwar noch nicht ganz so weit, doch das Damoklesschwert einer Kreuzung der beiden Durchschnitte (akt. bei 15.347/15.071 Punkten) schwebe perspektivisch auch hier über dem Aktienbarometer. Charttechnisch seien die Technologietitel zuletzt zwei Mal an der 200-Tages-Linie gescheitert. Entsprechend sollten Anlegerinnen und Anleger das bisherige Jahrestief bei 13.725 Punkten im Hinterkopf haben. Zusammen mit den Hochs der ersten vier Monate des vergangenen Jahres entstehe auf diesem Niveau eine wichtige Unterstützungszone. Ein Bruch dieser Bastion würde für ein erneutes Ausstiegssignal sorgen, zumal der MACD im langfristigen Monatsbereich gerade auf "short" gedreht habe. Aus Bullensicht gehe es also in den nächsten Tagen vor allem um eine Verteidigung der Schlüsselhaltezone bei rund 13.800 Punkten. (21.02.2022/ac/a/m)



