Ausblick: Die Bullen hätten sich in der vergangenen Woche am EMA50 im Tageschart bullisch abstoßen können. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe in den kommenden Tagen bei 13.530 Punkten. Auf diesem Kursniveau befinde sich nun zudem ein offenes Gap.



Die Long-Szenarien: Ein erneuter Rücksetzer bis an den EMA50 wäre aktuell durchaus denkbar. Dieser Rücksetzer würde das charttechnisch bullische Bild nicht beeinträchtigen. Ein Tagesschlusskurs über 14.000 Punkte würde weiterhin ein Kursziel bei rund 14.600 Punkten aktivieren.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index in dieser Woche unter die 13.400 Punkte-Marke zurückfallen, würde ein Verkaufssignal mit Ziel 13.000 Punkte entstehen. Ein weiteres Verkaufssignal läge nach einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter die runde 13.000 Punkte-Marke vor. (09.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 konnte in dieser Woche weiter zulegen, nachdem die Bullen dem Index am letzten Freitag eine Steilvorlage verpasst hatten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch das hohe Kursniveau hätten die Marktteilnehmer gestern nicht ganz halten können. Kurz nach Handelsbeginn habe der Index über die 13.900 Punkte-Marke ansteigen können. Doch im Handelsverlauf hätten die Gewinnmitnahmen überwogen. Daher habe der Index nur knapp die 13.800 Punkte-Marke verteidigen können. Der Schlusskurs habe bei 13.810 Punkten gelegen. Am Tagestief habe der NASDAQ 100-Index bei 13.746 Punkten gestanden. Eine wichtige Unterstützungszone liege bei rund 13.500 Punkten.