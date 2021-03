Ausblick: Der NASDAQ 100 verlaufe in einem klaren Abwärtstrend und könnte vor weiteren Kursabgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 befinde sich in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend und habe die Korrekturzone um den 10er EMA erreicht, wo Aufwärtskorrekturen in der Regel auslaufen würden und eine neue Abwärtswelle eingeleitet werde. Der Index rutsche in der Folge wieder nach unten ab und leite eine neue Abwärtsbewegung ein, die dem Abwärtstrend folgend unter das Verlaufstief vom 05. März bei 12.208 Punkte fallen sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 200er EMA, der aktuell bei 11.750 Punkten verlaufe.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne die Aufwärtsdynamik des Vortages beibehalten und nachhaltig über den 10er EMA ansteigen. Gelinge dann auch noch ein Anstieg über den 50er EMA bei 13.005 Punkten, würde sich die Lage für die Bullen wieder langsam aufhellen und ein weiterer Hochlauf zum Widerstand bei 13.300 Punkten wahrscheinlich werden. (10.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 13.879 Punkten vom 16. Februar unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index zunächst klar unter den 10er EMA gefallen, der als Stärke-/Schwäche-Indikator für den kurzfristigen Kursverlauf gelte. Eine Rückeroberung des 10er EMA sei den Bullen in der Folge nicht mehr gelungen, was ebenfalls auf Schwäche und einen neuen Abwärtstrend hingedeutet habe. Aufwärtskorrekturen würden in einem Abwärtstrend in der Regel leicht über dem 10er EMA auslaufen. Der Index habe dann bis zum 05. März bis auf 12.208 Punkte abgegeben und dann eine Aufwärtskorrektur einleiten können, die aktuell noch laufe, allerdings bereits am heutigen Mittwoch beendet werden könnte, da der NASDAQ 100 erneut am 10er EMA notiere. Zu beachten sei außerdem die bearishe Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA. Ein weiteres Schwächesignal.