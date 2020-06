Ausblick: Das bärische Island-Gap hätten die Käuferam Dienstag nahezu schließen können, doch um es zu vollenden, habe die Kraft gefehlt bzw. die Verkäufer hätten dagegen gehalten. Um eine Verbindung zu der Mittwochskerze zu bekommen, müsste der Index bis 10.022 Punkte ansteigen.



Die Long-Szenarien: Solange der Index über 9.800 Punkte notiere, seien weitere Allzeithochstände nur eine Frage der Zeit. Im Wochenchart hätte der Index nach einem Anstieg über 10.155 Punkte Platz bis ca. 10.500 Punkte. Auf diesem Kursniveau könnten dann jedoch wieder größere Gewinnmitnahmen folgen.



Die Short-Szenarien: Falle der Index dagegen eines Tages unter die 9.500 Punkte-Marke zurück, müsste man einen deutlichen Rückgang einplanen. Die runde 9.000-Punkte-Marke wäre ein prädestiniertes Korrekturziel nach Aktivierung des Verkaufssignals. (17.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der führende Technologieindex NASDAQ 100 konnte in den vergangenen Woche ein neues Allzeithoch bei 10.155 Punkten ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach diesem Hoch sei die gewaltige Rally der letzten Monate ins Stocken gekommen, denn am letzten Donnerstag hätten sehr viele Anleger auf einmal aus diesem Index heraus gewollt. Es habe Panikverkäufe gegeben und der Index sei mehr als 400 Punkte in die Tiefe gerauscht. Die hohe Volatilität habe auch am Freitag bzw. Anfang der Woche noch angehalten. Bis Dienstagmittag habe der Index allerdings nahezu alle Verluste wieder ausgeglichen und erneut die runde 10.000 Punkte-Marke erreicht. Der gestrige Schlusskurs habe jedoch wieder deutlich unter dieser Marke gelegen.