Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend sei klar intakt, mittelfristig befinde sich der NASDAQ 100 in einer Seitwärtsbewegung.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne sich weiterhin über dem 10er EMA bei aktuell 13.888 Punkten halten und damit Stärke demonstrieren. Dem Aufwärtstrend folgend könnten die Bullen dann das Verlaufshoch bei 14.129 Punkten überschreiten und damit aus der langen Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen. Im Wochenchart könnte dabei langfristig die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 15.850 Punkten angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 pralle am Widerstandsbereich um 14.100 Punkte erneut nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA. Gehe es tiefer, wäre ein Rücklauf zum 50er EMA zu erwarten. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für den NASDAQ 100 deutlich eintrüben und ein mittelfristiges Schwächesignal entstehen. Dann könnten die Bären Kurs auf die untere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart im Bereich von aktuell 13.400 Punkten nehmen. (16.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologieindex NASDAQ 100 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Und dabei rangiere er seit Februar in einer Seitwärtsbewegung zwischen etwa 15.600 und 14.100 Punkten. Seit dem Verlaufstief bei 12.967 Punkten habe der NASDAQ 100 kräftig zulegen und am 20. Mai bei 13.365 Punkten zunächst den 10er EMA und bei 13.443 Punkten auch den 50er EMA erobern und damit zwei bullishe Signale generieren können. In der Folge habe der NASDAQ 100 auch weiter hochgezogen und die vorherigen Stärkesignale bestätigt. Eine Abwärtskorrektur sei dabei leicht unter dem 10er EMA und im Bereich des 50er EMA ausgelaufen und habe im Verlaufstief 13.469 Punkte erreicht. In der Folge sei es dem Aufwärtstrend folgend wieder aufwärts gegangen. Am Montag sei das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung bei 14.129 Punkten erreicht worden.