Zürich (www.aktiencheck.de) - Für die Bären gibt es nun seit Wochen nichts mehr zu holen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Der führende Technologie-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) markiere nahezu jeden Tag ein neues Allzeithoch. In dieser Woche sei es sogar über die 11.700-Punkte-Marke hinausgegangen. Durch diesen Anstieg entferne sich der Index immer mehr von der 200-Tage-Linie. Der Abstand zu dieser vielbeachteten Durchschnittslinie betrage aktuell über 2.000 Punkte oder rund 18%. Das seien Rekordwerte. Doch noch scheinen die Käufer weiterhin nicht müde zu werden, so die UBS. Womöglich möchten die Käufer noch die runde 12.000-Punkte-Marke erreichen.



Gestern habe der Index fast ein weiteres Allzeithoch über 11.728 Punkte markiert. Nachbörslich sei dieses Kursniveau bereits überschritten worden, daher dürfte die Rekordfahrt auch heute weitergehen. Die Long-Szenarien: Solange der Index über der 11.300-Punkte-Marke notiere, seien Kurse über 11.800 Punkte bzw. ein Test der runden 12.000-Punkte-Marke wahrscheinlich. Ein Wochenschlusskurs über 12.000 Punkte würde die Rally weiter fortsetzen. Die Short-Szenarien: Falle der Index dagegen in den kommenden Tagen unter 11.300 Punkte zurück, würde ein erstes Verkaufssignal generiert. In diesem Fall könnte der Index den EMA50 bei rund 10.750 Punkten testen. Weiteres Abwärtspotenzial ergäbe sich unterhalb von 10.500 Punkten. (26.08.2020/ac/a/m)



