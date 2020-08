Ausblick: Durch diesen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kämen die Bären nochmals stärker unter Druck, denn der Ausbruch über das letzte Allzeithoch sei durch einen Schlusskurs deutlich über der 11.300 Punkte-Marke bestätigt worden.



Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die 11.270 Punkte-Marke zurückfalle, seien neue Allzeithöchststände ohne weiteres möglich. Die nächsten Kursziele lägen bei 11.500 Punkten und an der 12.000 Punkte-Marke.



Die Short-Szenarien: Falle der Index dagegen in den kommenden Tagen unter 11.250 Punkte zurück, wäre ein schwaches Verkaufssignal generiert. In diesem Fall könnte der Index bis auf den EMA50 bei 10.560 Punkte zurückfallen. Weiteres Abwärtspotenzial ergäbe sich unterhalb von 10.300 Punkten. (19.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der führende Technologie-Index NASDAQ 100 markierte gestern ein weiteres Allzeithoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Somit sei der Aufwärtstrend der letzten Wochen und Monaten bestätigt worden. Die Bullen hätten den Index ohne Wenn und Aber im Griff. Daher sei auch in den vergangenen Tagen kein Verkaufssignal aktiviert und die Aufwärtstrendlinie von April nicht unterschritten worden. Diese Rally werde in die Geschichtsbücher eingehen, falls der Index direkt weiter in Richtung 12.000 Punkte ansteigen sollte. Die Voraussetzungen hätte der Index dafür. Das neue Allzeithoch liege nun bei 11.421 Punkten. Zur gestrigen Schlussglocke habe der Index bei 11.399 Punkten notiert.