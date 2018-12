Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich weiterhin das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mynaric-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

31,75 EUR -0,78% (20.12.2018, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

31,55 EUR -2,17% (20.12.2018, 16:25)



ISIN Mynaric-Aktie:

DE000A0JCY11



WKN Mynaric-Aktie:

A0JCY1



Ticker-Symbol Mynaric-Aktie:

M0Y



Kurzprofil Mynaric AG:



Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) wurde in 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Forschungsinstituts Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Das Technologieunternehmen (ehemals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologie, welche zur Errichtung von dynamischen Kommunikationsnetzen aus Flugobjekten (wie z.B. Flugzeugen) und Satelliten in der Luft und im Weltraum verwendet werden. Ihre kabellosen Datenübertragungsprodukte beinhalten Bodenstationen und Laserterminals, die eine hohe Datenübertragung über weite Distanzen mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglichen.



Mynaric‘s Lasertechnik ermöglicht Flugobjekten und Satelliten kabellos untereinander sowie mit der Erde zu kommunizieren. Die vom Unternehmen hierbei eingesetzte Technologie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Forschungstätigkeit im Bereich Laserkommunikation. Mynaric hat eine kabellose Laserkommunikationstechnologie erfunden, die die strukturelle Basis liefern kann, um ein Internet "über den Wolken" und im Weltraum zu ermöglichen. (20.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





GAugsburg (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) und erhöhen das Kursziel von 95 auf 108,50 Euro.Mynaric habe sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Laserkommunikationsprodukten für den Einsatz in lasergestützten Kommunikationsnetzwerken im Luft- und Weltraumbereich spezialisiert. Bei diesem Geschäftsfeld handele es sich um einen bisher noch jungen, wenig ausgeprägten Markt, wobei dieser Sektor nach Erachten der GBC-Analysten beginne "Fahrt aufzunehmen". Sie würden für diesen Bereich ein sehr dynamisches Marktwachstum erwarten und langfristig ein Marktvolumen im zweistelligen Milliardenbereich für möglich halten.Die Technologiegesellschaft habe sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf die Entwicklung von Vorserienprodukten konzentriert, um sie bei potenziellen Kunden zu Test- und Demonstrationszwecken einsetzen zu können. Nun habe sich jedoch der Hauptfokus auf den Übergang von Produktentwicklungen zur Serienproduktion geändert. Im Rahmen dessen habe das Unternehmen im November 2018 mit der Serienfertigung von laserbasierten Bodenstationen begonnen. Weitere Produktgruppen des Unternehmens sollten zukünftig in die Serienproduktion überführt werden.Durch die in 2017 eingegangene Technologiekooperation mit dem renommierten Forschungsinstitut CEA-Leti habe Mynaric Zugriff auf Technologien, die eine weitere marktverändernde Optimierung der Laserkommunikationsprodukte des Unternehmens ermöglichen würden. Infolge der Zusammenarbeit sollten Mynaric’s Laserprodukte in naher Zukunft deutlich an Leistungsfähigkeit gewinnen. Daneben sollte sich ebenso die Kostenstruktur als auch das Anwendungsspektrum verbessern.Im November 2018 habe Mynaric die Eröffnung eines Standortes in Shanghai (China) bekannt gegeben, um von dem boomenden asiatischen Luft- und Raumfahrtmarkt zu profitieren. Hiermit habe das Unternehmen seine anvisierte Internationalisierung weiter fortgesetzt und sei dabei, sich als ein "Global Player" zu etablieren.Zudem habe die Gesellschaft im Juni 2018 verkündet, dass sie mit der Entwicklung von Laserterminals für Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft begonnen habe. Konkret solle ein neues Leichtgewicht-Laserterminal entwickelt werden, das in kompakten Drohnen für landwirtschaftliche Präzisionsanwendungen eingesetzt werden könne. Durch diesen strategischen Schritt in Richtung des Markttrends "Precision Farming" solle nach Erachten der GBC-Analysten zusätzliches Geschäftspotenzial erschlossen werden, wobei auch weitere wirtschaftliche Potenziale in anderen Branchen (Drohnen-Industrie) bestünden, die ebenso Drohnen herstellen und vermarkten würden (z.B. die Sicherheitsindustrie).Darüber hinaus habe Mynaric im November 2019 verkündet, dass sie vom britischen Unternehmen ArQit mit einer Studie zur Entwicklung eines globalen Hochsicherheits-Kommunikationssystems beauftragt worden sei. Im Rahmen dieser Studie stelle Laserkommunikation eine zentrale Komponente bei der Gewährleistung der höchstmöglichen IT-Sicherheit (Cyber-Security) dar. Das Unternehmen könnte nach erfolgreichem Abschluss der Studie exklusiver Hardware-Lieferant von Laserkommunikationslösungen werden.Insgesamt habe Mynaric in der Vergangenheit eine gute Ausgangsbasis erschaffen, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum im Zukunftsmarkt laserbasierte Kommunikationsnetze signifikant profitieren zu können. Aufgrund des von ihnen zunächst erwarteten höheren Wachstumstempos, hätten die GBC-Analysten ihre kurz- und mittelfristigen Prognosen angepasst. Ihre langfristigen Prognosen würden jedoch weiterhin bestehen bleiben. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 würden sie nun eine Gesamtleistung von 9,20 Mio. Euro und ein EBITDA von -4,25 Mio. Euro erwarten. Durch die aktuelle Aufnahme der Serienproduktion sollte im Folgejahr 2019 die Gesamtleistung auf 22,60 Mio. Euro sprunghaft anwachsen. Parallel hierzu sollte sich das operative Ergebnis auf -2,37 Mio. Euro deutlich verbessern. Für die darauf folgenden Geschäftsjahre würden sie auf Basis einer erwarteten dynamischen Gesamtleistungsentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten mit stark ansteigenden EBITDAs rechnen. Infolgedessen sollte 2020 die operative Gewinnschwelle deutlich überschritten und langfristig zweistellige EBITDA-Margen erreicht werden können.Vor diesem Hintergrund hätten die GBC-Analysten die Technologiegesellschaft mithilfe ihres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 108,50 Euro je Aktie (zuvor: 95 Euro je Aktie) ermittelt. Die Kurszielerhöhung ergebe sich aus dem sog. "Roll-Over-Effekt" (technische Kurszielanhebung, da sich nun das Kursziel auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2019 beziehe (zuvor: 2018)) sowie einem geänderten risikolosen Zins. Einer noch stärkeren Kurszielanhebung hätten ihre angepassten kurz- und mittelfristigen Prognosen entgegengewirkt.