Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,16 EUR +1,40% (22.07.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,16 EUR -0,20% (23.07.2019, 09:56)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (23.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX).Mutares habe den rasanten Expansionskurs auch im Juli fortgesetzt und zwei weitere Akquisitionen, die Nummer sechs und sieben in diesem Jahr, vermeldet. Zunächst habe die Beteiligungsgesellschaft verkündet, dass das komplette Geschäft des Automobilzulieferers Kirchhoff GmbH & Co. KG (KICO) übernommen werde. Der Hersteller von Verschlusssystemen, Scharnieren, Verbindungselementen und mechatronischen Systemen, der im laufenden Jahr in die Produktion von insbesondere auch für Elektrofahrzeuge interessanten aktiven Aerodynamiksystemen eingestiegen sei, wirtschafte im Moment bei einem Umsatz von ca. 100 Mio. Euro leicht profitabel. KICO werde eine neue Plattformgesellschaft im Segment Automotive & Mobility. Damit sei die Tochter im Rahmen der Buy & Build-Strategie von Mutares ein weiterer Kandidat für Add-on-Akquisitionen zur Stärkung der Marktposition. Diesbezüglich habe es in der letzten Woche den nächsten großen Fortschritt bei der Donges-Gruppe gegeben, die den finnischen Anbieter von Gebäudesystemlösungen, Ruukki Building Systems, habe übernehmen können. Ruuki solle in 2019 rund 130 Mio. Euro umsetzen und dabei signifikant profitabel wirtschaften.Wie vom Management angestrebt sei es Mutares nun auch gelungen, deutlich größere Unternehmen mit Erlösen im dreistelligen Millionenbereich zu übernehmen. Diese würden in der Regel mehr Spielraum für die Restrukturierung bieten. Außerdem sei das Wertsteigerungspotenzial für den Fall, dass die Gesellschaften erfolgreich - und ggfs. unterstützt durch synergetische Zukäufe - auf den Wachstumspfad geführt würden, entsprechend höher. Zwar werde es erfahrungsgemäß etwas dauern, bis deutliche operative Ertragsverbesserungen erzielt werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: