Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

9,66 EUR -0,21% (15.10.2018, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

9,68 EUR +1,89% (15.10.2018, 14:56)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. (15.10.2018/ac/a/nw)







München (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.So hat Vorstand Mark Friedrich am 11.10.2018 ein Paket von rund 1.750 Aktien zum Kurs von 9,14 EUR gekauft. Robin Laik hat ferner am 09.10.2018 21.500 Stuck zum Kurs von 9,0417 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen betrug entsprechend 15.987,52 EUR und 194.396,48 EUR. Außerdem hat Aufsichtsrat Volker Rofalski am 12.10.2018 4.996 Stück zum Kurs von 9,52 EUR gekauft, was einem Transaktionsvolumen von 47.566,80 EUR entspricht.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, hat in einer Aktienanalyse vom 04.10.2018 weiterhin zum Kauf der Mutares-Aktie geraten. Mutares sei im ersten Halbjahr mit dem Verkauf von Anteilen an der STS Group ein lukrativer Teil-Exit gelungen, mit dem die hohe Wertschöpfung einer erfolgreichen Sanierungsarbeit belegt worden sei. Insofern stufe der Analyst es als sehr wichtig ein, dass auch der operative Ergebnistrend der Gruppe mit einer Verbesserung des bereinigten EBITDA von -13,5 auf 9,3 Mio. Euro positiv ausfalle. In dieser Zahl spiegle sich u.a. die Verbesserung der Profitabilität der Tochter Balcke-Dürr wider, die zu den potenzialträchtigsten Beteiligungen im Portfolio zähle.Aktuell werde die Gesellschaft mit Add-on-Akquisitionen gestärkt. Im Fall eines erfolgreichen Buy-and-Build-Prozesses könnte Balcke-Dürr perspektivisch ein weiterer IPO-Kandidat sein. Darüber hinaus baue Mutares weitere Plattformunternehmen auf, für die ebenfalls Zukäufe durchgeführt würden. Dazu würden sowohl die im letzten Jahr erworbene Gesellschaft Donges SteelTec zählen, die nun von der Übernahme der Tata-Steel-Tochter Kalzip profitieren solle, als auch die Knorr-Bremse-Töchter RailServices UK und Kiepe Electric UK, für die im August ein Kaufvertrag abgeschlossen worden sei.Börsenplätze Mutares-Aktie: