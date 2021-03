Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (22.03.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Bei Mutares gelte es immer zwei Ebenen zu beachten: Einerseits die Entwicklung im Konzern mit zahlreichen Beteiligungen, deren operative Performance das Gewinnpotenzial der Holding von morgen bestimme. Davon abzugrenzen seien andererseits die aktuellen Zahlen der Holding, die schwerpunktmäßig von Beratungseinnahmen und Anteilsverkäufen geprägt seien und das aktuelle Dividendenpotenzial bestimmen würden. Im Jahr 2020 seien die Holdingzahlen spektakulär ausgefallen. Die Einnahmen der Dachgesellschaft hätten um 62% auf 66,5 Mio. Euro gesteigert werden können, was für einen Gewinnanstieg von 22,5 auf 33,4 Mio. Euro gesorgt habe. Auf dieser Basis dürfte die Dividende deutlich höher ausfallen, als die als Mindestgröße angestrebten 1,00 Euro je Aktie. Die Experten würden jetzt sogar 1,50 bis 2,00 Euro für möglich halten.Dank zahlreicher Übernahmen habe 2020 auch der Konzernumsatz stark zugelegt, um 57% auf rund 1,6 Mrd. Euro. Die kumulierte bereinigte Profitabilität der Beteiligungen, das adjusted EBITDA, sei mit -28,8 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 Mio. Euro), aber noch stark ausbaufähig. Da sehr viele Sanierungsfälle erst in den letzten zwei Jahren erworben worden seien, sei das ein Stück weit normal. Aber auch bei den "reifen" Portfoliounternehmen sei das adjusted EBITDA überschaubar, wenn man das gemeldete Ergebnis der jüngst verkauften Beteiligung STS Group herausrechne. Deutliche Fortschritte bei der operativen Profitabilität seien daher die zentrale Aufgabe für 2021, das würden die Experten genau im Blick behalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: