Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,34 EUR -2,45% (18.06.2019, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,38 EUR -0,19% (18.06.2019, 16:03)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (18.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX).Mutares treibe im laufenden Jahr den Ausbau des Portfolios mit hohem Tempo voran. Nachdem im ersten Quartal bereits zwei Add-on-Akquisitionen (Normek Oy, FDT) für die Tochter Donges erfolgt seien, seien im Juni zwei weitere, zuvor bereits angekündigte, Transaktionen abgeschlossen worden. Als eigenständige Plattformgesellschaft, die potenziell ebenfalls durch synergetische Zukäufe gestärkt werden könne, fungiere nun ArcelorMittal TrefilUnion SAS. Die ehemalige Tochter des Stahlkonzerns produziere Drähte und Stahlseile für verschiedene Anwendungen und Branchen und habe im letzten Jahr mit 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 42 Mio. Euro erwirtschaftet.Demgegenüber stünden bei dem Mitte Juni erfolgten Kauf von 80 Prozent der Anteile an Plati Elettroforniture S.p.A., einem Produzenten von Verkabelungen mit einem Umsatz von 38 Mio. Euro, Synergien mit der ebenfalls im Automobilzuliefermarkt aktiven Tochter Elastomer im Vordergrund, wobei beide Gesellschaften separate Strategien unter einem gemeinsamen Dach verfolgen würden. Für Ende Juni habe Mutares zudem den Abschluss der im Mai angekündigten Übernahme der keeeper-Gruppe in Aussicht gestellt. Der Hersteller von Kunststoffhaushaltsprodukten erziele Erlöse in Höhe von 65 Mio. Euro und werde, wie TrefilUnion, als eine neue Plattformgesellschaft positioniert.Mit diesen Akquisitionen untermauere Mutares das für dieses Jahr angestrebte Wachstum des Konzernumsatzes auf mehr als 1 Mrd. Euro. Steffen habe bislang einen zusätzlichen konsolidierten Umsatz aus weiteren Übernahmen ab dem zweiten Quartal von 80 Mio. Euro eingerechnet, der nun nach seiner Kalkulation fast erreicht sei. Da Mutares in der jüngsten Meldung weitere Transaktionen für 2019 angekündigt habe (wobei das auch Verkäufe sein könnten), hebe Steffen seine Umsatzschätzung auf 1,11 Mrd. Euro (zuvor: 1,09 Mrd. Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link