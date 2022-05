Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

21,75 EUR +1,16% (31.05.2022, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

21,80 EUR +1,63% (31.05.2022, 16:39)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (31.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen habe Ende Mai bereits die sechste Akquisition im laufenden Jahr gemeldet. Die Übernahme des Geschäfts mit Hochleistungs-Kunststoffteilen der MANN+HUMMEL Gruppe beschere der Gesellschaft ein zusätzliches Umsatzvolumen von rund 500 Mio. Euro. Zudem plane Mutares-CIO Johannes Laumann den Börsengang der Beteiligung Nordec.Die Deal-Aktivität dürfte auch in den kommenden Monaten hoch bleiben. Auch bei der Dividende sollte Mutares nicht enttäuschen. Das dürfte sich am Ende auch im Aktienkurs widerspiegeln, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2022)Börsenplätze Mutares-Aktie: