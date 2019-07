Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (22.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares baue das Portfolio weiter mit einem hohen Tempo aus. In der laufenden Woche hätten bereits der sechste und siebte Zukauf in diesem Jahr vermeldet werden können. Übernommen worden seien das Geschäft des Automobilzulieferers Kirchhoff GmbH & Co. KG, der bei einem leicht positiven operativen Ergebnis einen Umsatz von 100 Mio. Euro erwirtschafte, sowie - über die Tochter Donges - der Anbieter von Gebäudesystemlösungen Ruukki Building Systems mit Erlösen in Höhe von 130 Mio. Euro bei einer "signifikanten Profitabilität" (Prognose 2019). Mit den großen Akquisitionen entwickle die Beteiligungsgesellschaft neue Portfolio-Schwergewichte, die mittelfristig ein hohes Wertsteigerungspotenzial bieten würden.Die Mutares-Aktie bleibt daher spannend, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 15,00 Euro. (Ausgabe 28 vom 20.07.2019)Börsenplätze Mutares-Aktie: