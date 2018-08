Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (10.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





MünchenMünchen (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) präsentierte am 8. August die Zahlen für das zweite Quartal, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz eines Anstiegs von Großschäden habe das Nettoergebnis hierbei stabil gehalten werden können und bei etwa EUR 728 Mio. (EUR 733 Mio. im Vorjahresquartal) gelegen. Naturkatastrophen hätten dabei eine untergeordnete Rolle gespielt, der mit Abstand teuerste Schaden sei beim Bau eines Wasserkraftwerks in Kolumbien entstanden. Die Belastung aus diesem Geschäft habe das Unternehmen allerdings durch einen Gewinnanstieg in der Leben- und der Kranken-Rückversicherung wettmachen können, wo es sich von unrentablen Verträgen getrennt habe.Um zukünftige Naturkatastrophen zu vermeiden, gewinne das Thema Klimaschutz immer mehr an Bedeutung für den Konzern. Erst kürzlich habe die Munich Re bekannt gegeben, sich weitestgehend aus dem Geschäft mit klimaschädlicher Kohle zurückzuziehen. Joachim Wenning, Vorstandschef der Munich Re, habe gegenüber der "FAZ" angekündigt, nicht mehr in Aktien oder Anleihen von Unternehmen zu investieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatz mit Kohle erzielen würden. Zudem würden Kohlekraftwerke künftig nicht mehr versichert.An der Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2018 halte das Unternehmen weiter fest. Das Unternehmen rechne hier mit einem Ergebnis zwischen EUR 2,1 Mrd. und EUR 2,5 Mrd. und peile dabei Bruttobeiträge von EUR 46 Mrd. bis EUR 49 Mrd. an. Nach dem ersten Halbjahr schlage bereits ein Ergebnis von fast EUR 1,6 Mrd. zu Buche. Bei den Bruttobeiträgen hinke der Konzern allerdings mit EUR 24,3 Mrd. dem Vorjahreswert um 1,7 Prozent ein wenig hinterher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: