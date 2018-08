Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (08.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Die Zahlen des zweiten Quartals seien in Summe enttäuschend ausgefallen. Das Nettoergebnis habe sich mit 728 Mio. EUR zwar knapp auf Höhe des Vorjahresquartals halten und die Marktschätzungen übertreffen können. Während der Konzern dabei von einer unerwartet geringen Steuerquote (7%) profitiert habe, sei die operative Entwicklung in mehrfacher Hinsicht schwach gewesen. So seien die geschriebenen Bruttoprämien insgesamt um 5% auf 11,2 Mrd. EUR zurückgegangen (Konsens: 12,0 Mrd. EUR), da in der Lebens- & Krankenrückversicherung zwei große Verträge storniert bzw. restrukturiert worden seien. Insbesondere aber habe sich in der Schaden- & Unfallrückversicherung die Combined Ratio (= Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) von 93,9% auf 102,0% verschlechtert (Konsens: 94,5%), was vor allem auf den Anstieg von Man-made-Katastrophen von 187 Mio. EUR auf 501 Mio. EUR zurückgehe (eine Ursache seien offenbar Schäden an einem Wasserkraftwerk in Kolumbien gewesen). Hinzugekommen sei ein geringer als vom Markt geschätztes Kapitalanlageergebnis.Als erfreulich beurteile Schirmer hingegen den Anstieg der Solvency-II-Quote von 245% auf rund 250% im zweiten Quartal. Zudem sei der Management-Ausblick auf 2018 per saldo unverändert geblieben. Die einzige Detailänderung sei sogar positiv gewesen, da die für ERGO International erwartete Combined Ratio um einen Prozentpunkt auf 96% gesenkt worden sei.Die Munich-Re-Aktie sei nach Erachten des Analysten im europäischen Konkurrenzvergleich (vor allem mit Blick auf Substanzwert und Gewinne) weitgehend fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: